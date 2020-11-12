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12.11.2020 00:36
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Российский бриллиант «Призрак розы» ушел с аукциона Sotheby's за рекордные 26 миллионов долларов

На аукционе в Женеве 11 ноября был продан уникальный розовый бриллиант, который получил название «Призрак розы». Покупатель анонимно выложил за него 26,6 млн долларов.

О продаже сообщается на странице в Instagram аукционного дома Sotheby's. Отмечается, что итоговую ставку покупатель сделал по телефону и пожелал остаться анонимным. Сумма называется рекордной. Камень редкого пурпурно-розового цвета весит 14,83 карата.

Алмаз был добыт в Якутии в 2017 году. Его первоначальная масса 27,85 карата. Это самый большой розовый камень, когда либо найденный в России. По статистике, на 10 тысяч камней только один цветной. Огранка «Призрака розы» заняла год, проходила она в Москве на предприятии «Бриллианты АЛРОСА».

Бриллиант получил название в честь одноименной постановки, премьера которой состоялась в Монте-Карло в 1911 году. Ее продолжительность всего десять минут, танцевальная миниатюра была создана для звезд «Русских сезонов» — Тамары Карсавиной и Вацлава Нижинского.

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Комментарии (2)

Урус-Баши
Дороговат нынче кристаллический углерод.
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