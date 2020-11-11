Театр.doc вынуждают переехать. Неофициальная причина — постановка про шедшего в Кремль шамана
Московский Театр.doc сообщил о вынужденном переселении. В записи в социальной сети на странице коллектива говорится о том, что 9 ноября театр получил официальное уведомление от владельца «Площадки 8/3» о досрочном прекращении договора аренды.
«Неофициальное объяснение причины — выпуск театром на площадке премьеры «Сказки о шамане» (документальный спектакль по пьесе Михаила Башкирова)», — упоминают в руководстве.
Прототипом главного героя «Сказки о шамане» стал Александр Габышев из Якутии, который несколько раз весной 2019 года отправлялся пешком в Москву, чтобы «изгнать дьявола» из столицы. Его сторонники устраивали пикеты в его поддержку после каждого задержания и даже пытались спасти мужчину из психдиспансера с игрушечным пистолетом.
Спектакль поставила Беата Бубенец. Это не первый конфликт, связанный с произведениями этого режиссера. В 2017 году показ ее фильма «Полет пули» о войне на востоке Украины срывали активисты движения SERB — картина входила в программу фестиваля «Артдокфест».
До 5 декабря Театр.doc продолжит работать на «Площадке 8/3», после этого ждёт зрителей на других сценах, в частности в пространстве «DOC на острове». Театр.doc был основан Еленой Греминой и Михаилом Угаровым, став одной из основных площадок для развития независимого документального театра.