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11.11.2020 21:10
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Театр.doc вынуждают переехать. Неофициальная причина — постановка про шедшего в Кремль шамана

Московский Театр.doc сообщил о вынужденном переселении. В записи в социальной сети на странице коллектива говорится о том, что 9 ноября театр получил официальное уведомление от владельца «Площадки 8/3» о досрочном прекращении договора аренды.

«Неофициальное объяснение причины — выпуск театром на площадке премьеры «Сказки о шамане» (документальный спектакль по пьесе Михаила Башкирова)», — упоминают в руководстве.

Прототипом главного героя «Сказки о шамане» стал Александр Габышев из Якутии, который несколько раз весной 2019 года отправлялся пешком в Москву, чтобы «изгнать дьявола» из столицы. Его сторонники устраивали пикеты в его поддержку после каждого задержания и даже пытались спасти мужчину из психдиспансера с игрушечным пистолетом.

Спектакль поставила Беата Бубенец. Это не первый конфликт, связанный с произведениями этого режиссера. В 2017 году показ ее фильма «Полет пули» о войне на востоке Украины срывали активисты движения SERB — картина входила в программу фестиваля «Артдокфест».

До 5 декабря Театр.doc продолжит работать на «Площадке 8/3», после этого ждёт зрителей на других сценах, в частности в пространстве «DOC на острове». Театр.doc был основан Еленой Греминой и Михаилом Угаровым, став одной из основных площадок для развития независимого документального театра.

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Комментарии (3)

Fjfef
Оппозиционер должен страдать))
263877541
Народ хочет Прилепина на....
kоt-obormot
Кокой суеверно-трусоватый дедулька стал. Никак действительно паркинсон на подходе - похоже не врут.
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