Сторонника шамана Габышева приговорили за попытку освободить его из психдиспансера с игрушечным пистолетом

Якутский городской суд приговорил к полутора годам общественных работ жителя Тюмени Михаила Олинберга, из его зарплаты будут удерживать 5% в доход государства. В июне 2020 года он пытался с игрушечным пистолетом освободить шамана Александра Габышева из психоневрологического диспансера, сообщила пресс-служба суда.



«Находясь на территории медучреждения для незаконного освобождения пациента стационара, он проник в помещение комнаты персонала. Мужчина осознавал, что его действия нарушают общественный порядок и нормальные условия работы психдиспансера. В правой руке он держал муляж пистолета»,— приводит сообщение пресс-службы «Коммерсантъ».