Сторонника шамана Габышева приговорили за попытку освободить его из психдиспансера с игрушечным пистолетом
Якутский городской суд приговорил к полутора годам общественных работ жителя Тюмени Михаила Олинберга, из его зарплаты будут удерживать 5% в доход государства. В июне 2020 года он пытался с игрушечным пистолетом освободить шамана Александра Габышева из психоневрологического диспансера, сообщила пресс-служба суда.
«Находясь на территории медучреждения для незаконного освобождения пациента стационара, он проник в помещение комнаты персонала. Мужчина осознавал, что его действия нарушают общественный порядок и нормальные условия работы психдиспансера. В правой руке он держал муляж пистолета»,— приводит сообщение пресс-службы «Коммерсантъ».
Михаил Олинберг признал свою вину, его дело рассматривалось в особом порядке. Суд признал его виновным в хулиганстве (ст. 213 УК РФ).
Весной 2019 года Александр Габышев отправился пешком в Москву «изгонять дьявола». 19 сентября 2019 года его задержали на 202-м км федеральной трассы М53 «Байкал» и отправили обратно в Якутию. 12 мая 2020 года Габышев был помещен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Тогда же врачебная комиссия заключила, что Александр Габышев представляет опасность для себя и окружающих. 22 июля по решению врачебной комиссии шамана выписали. Однако в течение месяца он будет проходить амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу.