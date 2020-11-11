Не только фуд-корты. Смольный нечаянно «закрыл» весь общепит в ТЦ

При очередной корректировке коронавирусного 121-го постановления власти Петербурга ввели более жесткие ограничения, чем собирались. В частности, в одном из пунктов редакции, опубликованной 11 ноября, говорится, что работа ТЦ разрешена при условии «недопущения оказания услуг общественного питания в помещениях предприятий общественного питания, а также с использованием фуд-кортов и фуд-плейсов». То есть работать не может весь общепит.

Формулировка является технической ошибкой, пояснили в комитете по промышленной политике. «В числе ограничений отсутствует деятельность предприятий общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных центрах (комплексах), торговых центрах, оказывающих услуги общественного питания с использованием собственного зала обслуживания в обособленных помещениях. Корректировка в соответствии с вышеуказанным пунктом 1.11 будет произведена», — сообщил заместитель главы ведомства Александр Ситов.