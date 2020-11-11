По их словам, 36-летняя хозяйка салона в торговом центре на Магистральной улице в марте ушла от мужа, забрав пятилетнюю дочь. Пара жила вместе около семи лет, расставание вышло непростым. Женщина рассказывала знакомым, что супруг угрожает ей, требует закрыть салон, на котором указана их общая фамилия, и не желает жить с ней в одном городе.

Прежде чем прийти к жене с топором и пистолетом, житель Всеволожска несколько месяцев засыпал её угрозами. Подробности «Фонтанке» 11 ноября рассказали знакомые и клиенты погибшей, на глазах которых разворачивался семейный конфликт.

«В конце октября он заманил её в квартиру под предлогом забрать зимние вещи — её и дочери — и силой обрезал волосы. Коса была очень длинная. После этого она написала заявление в полицию и вроде бы нашла охранника. Не знаю, где он был сегодня», — говорит одна из клиенток маникюрного салона.

Незадолго до двух часов дня 52-летний Сергей подкараулил жену после обеда, несколько раз выстрелил ей в лицо из травматической «Осы», затем нанёс множественные удары топором. Его задержали. В областном Следственном комитете сообщили, что возбуждено дело по статье об убийстве. Подозреваемого допрашивают, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Знакомые погибшей говорят, что у пары есть пятилетняя дочь, которая осталась в детском саду. В Петербурге и области родных у её матери нет. Женщина приехала из Молдовы, вот-вот должна была получить российское гражданство.