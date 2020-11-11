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11.11.2020 18:46
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Полиция объяснила, почему отказала прекрасной Елене. Незадолго до убийства она жаловалась на мужа-тирана

Полиция Петербурга не усмотрела признаков преступления в варварском постриге, который житель Всеволожска учинил своей супруге. Через три недели женщина была убита топором.

Об отказе в возбуждении уголовного дела «Фонтанке» 11 ноября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В ведомстве подтвердили, что 27 октября уроженка Молдовы Елена Шпак обращалась в полицию, заявив, что пять дней назад муж Сергей отрезал ей косу. Масштаб трагедии становится понятнее, если взглянуть на видео из соцсетей Елены — косе позавидовала бы диснеевская принцесса Рапунцель.

vk.com

Сотрудники полиции не увидели в поступке особой жестокости. «По данному заявлению в установленном порядке была проведена проверка и принято процессуальное решение. При этом обращений об угрозах в адрес женщины не поступало», — заявили в ГУ МВД, уточнив, что под процессуальным решением подразумевается отказ в возбуждении уголовного дела.

Елена Шпак была убита днем 11 ноября. Трагедия произошла в торговом центре «Лидер» во Всеволожске. Здесь расположен маникюрный салон, которым владела женщина. По предварительным данным, муж выстрелил Елене в лицо из травматического пистолета, а затем добил топором. По информации «Фонтанки», пара рассталась после семи лет брака, разрыв был тяжелым, его осложнял совместный бизнес. Знакомые Елены говорят, что та часто упоминала об угрозах со стороны супруга. Официально брак не расторгнут. Сиротой осталась их общая дочь. К вечеру среды пятилетнюю девочку доставили из детсада в реабилитационный центр. Сергей задержан, он дает показания.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

кто-то страшный
Ну так правильно, она же не убитая к ним пришла. Мужик, опять же, тоже небось власти не хаял, стаканчиками не кидался. Образцовый семьянин.
264036941
...
ESV
Решил все проблемы одним махом топора решить.Нет жены,нет конкурента по бизнесу, дочка будет у папы.К успеху пришел. А вот оставалась бы она в Молдове и коса была цела и сама жива. Зачем в Питер приперлась? Нынче Питер самый криповый город в стране.
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