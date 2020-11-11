Полиция Петербурга не усмотрела признаков преступления в варварском постриге, который житель Всеволожска учинил своей супруге. Через три недели женщина была убита топором.



Об отказе в возбуждении уголовного дела «Фонтанке» 11 ноября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В ведомстве подтвердили, что 27 октября уроженка Молдовы Елена Шпак обращалась в полицию, заявив, что пять дней назад муж Сергей отрезал ей косу. Масштаб трагедии становится понятнее, если взглянуть на видео из соцсетей Елены — косе позавидовала бы диснеевская принцесса Рапунцель.

