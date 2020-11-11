Под Петербургом с пистолетом и топором напали на маникюршу. Она погибла

Сотрудницу салона красоты во Всеволожском районе Ленинградской области убили в разгар рабочего дня. На нёе набросился мужчина с пистолетом и топором.



По данным «Фонтанки», незадолго до двух часов дня 11 ноября полицию вызвали на Магистральную улицу, в торговый центр «Лидер». По словам очевидцев, неизвестный мужчина выстрелил из травматического пистолета в девушку-кассира, а потом схватился за топор. Женщина от полученных травм скончалась.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, на место прибыл находившийся на патрулировании наряд ДПС и задержал мужчину.