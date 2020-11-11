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11.11.2020 12:10
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Три игрока сборной России сдали сомнительные тесты на коронавирус. Один из них — из «Зенита»

Очередное тестирование игроков сборной России на коронавирус выявило три сомнительных результата. Как сообщает пресс-служба национальной команды в среду, 11 ноября, речь идет об Антоне Заболотном («Сочи»), Александре Ерохине («Зенит») и Данииле Лесовом («Динамо»).

В сборной подчеркнули, что три анализа каждого из них в течение двух суток до тестов и два теста после них (всего пять тестов) были отрицательными. Ни у одного из игроков нет никаких симптомов болезни. Кроме того, один из футболистов несколько месяцев назад уже перенёс COVID-19 и последние два месяца играет и тренируется без всяких ограничений. У него имеется высокий уровень антител.

«В настоящее время медицинский штаб сборной России проводит консультации с соответствующими подразделениями УЕФА по этому вопросу, так как существует высокая вероятность ложноположительного результата», — заявили в пресс-службе национальной команды.

Изначально в сборную России были вызваны семь игроков «Зенита». Однако после скандала с интимным видео главный тренер сборной Станислав Черчесов дал отдохнуть Артему Дзюбе.

Ранее другой защитник «Зенита» и молодежной сборной РФ по футболу Даниил Круговой был изолирован из-за «сомнительного результата» теста на коронавирус.

Взрослая сборная России сыграет товарищеский матч против Молдавии (12 ноября, Кишинев, 20:00) и две встречи Лиги наций УЕФА — с Турцией (15 ноября, Москва, 20:00) и Сербией (18 ноября, Белград, 22:45).

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Комментарии (4)

261217951
Новость про ковид. Сюда же зачем-то приплели Дзюбу. Совсем желтеем ребята.
Дядя Бо
"До 40% результатов тестов на коронавирус могут быть ошибочными, рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава. Основная проблема — то, насколько качественно проводился забор материала."
Skazochny
Вот всё у нас сомнительное...
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