Три игрока сборной России сдали сомнительные тесты на коронавирус. Один из них — из «Зенита»
Очередное тестирование игроков сборной России на коронавирус выявило три сомнительных результата. Как сообщает пресс-служба национальной команды в среду, 11 ноября, речь идет об Антоне Заболотном («Сочи»), Александре Ерохине («Зенит») и Данииле Лесовом («Динамо»).
В сборной подчеркнули, что три анализа каждого из них в течение двух суток до тестов и два теста после них (всего пять тестов) были отрицательными. Ни у одного из игроков нет никаких симптомов болезни. Кроме того, один из футболистов несколько месяцев назад уже перенёс COVID-19 и последние два месяца играет и тренируется без всяких ограничений. У него имеется высокий уровень антител.
«В настоящее время медицинский штаб сборной России проводит консультации с соответствующими подразделениями УЕФА по этому вопросу, так как существует высокая вероятность ложноположительного результата», — заявили в пресс-службе национальной команды.
Изначально в сборную России были вызваны семь игроков «Зенита». Однако после скандала с интимным видео главный тренер сборной Станислав Черчесов дал отдохнуть Артему Дзюбе.
Ранее другой защитник «Зенита» и молодежной сборной РФ по футболу Даниил Круговой был изолирован из-за «сомнительного результата» теста на коронавирус.
Взрослая сборная России сыграет товарищеский матч против Молдавии (12 ноября, Кишинев, 20:00) и две встречи Лиги наций УЕФА — с Турцией (15 ноября, Москва, 20:00) и Сербией (18 ноября, Белград, 22:45).