Три игрока сборной России сдали сомнительные тесты на коронавирус. Один из них — из «Зенита»

Очередное тестирование игроков сборной России на коронавирус выявило три сомнительных результата. Как сообщает пресс-служба национальной команды в среду, 11 ноября, речь идет об Антоне Заболотном («Сочи»), Александре Ерохине («Зенит») и Данииле Лесовом («Динамо»).



В сборной подчеркнули, что три анализа каждого из них в течение двух суток до тестов и два теста после них (всего пять тестов) были отрицательными. Ни у одного из игроков нет никаких симптомов болезни. Кроме того, один из футболистов несколько месяцев назад уже перенёс COVID-19 и последние два месяца играет и тренируется без всяких ограничений. У него имеется высокий уровень антител.

