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09.11.2020 23:38
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Футболиста «Зенита» и молодежной сборной России изолируют из-за подозрения на коронавирус

Защитник петербургского «Зенита» и молодежной сборной РФ по футболу Даниил Круговой изолирован из-за «сомнительного результата» теста на коронавирус. Об этом 9 ноября вечером сообщается в официальном телеграм-канале национальной команды.

«По итогам регулярно проводимых обследований у защитника молодежной сборной Данила Кругового получен сомнительный результат теста на короновирусную инфекцию. Игрок был незамедлительно изолирован, и в ежедневном режиме будет продолжать тестироваться. Никаких симптомов у него нет, самочувствие отличное», - сообщили в пресс-службе сборной.

Вся остальная команда и члены штаба уже прошли экспресс-тестирование на COVID-19, результаты у всех отрицательные. Отметим, у молодежной сборной сегодня проходили тренировки, в которых принимал участие и Круговой. На 13 ноября запланирована товарищеская встреча с командой Венгрии. Сегодня днем в матче еще планировалось участие Кругового.

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Комментарии (1)

bluxer
Футболисты знают, чем заняться в одиночестве.
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