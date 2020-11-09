Футболиста «Зенита» и молодежной сборной России изолируют из-за подозрения на коронавирус

Защитник петербургского «Зенита» и молодежной сборной РФ по футболу Даниил Круговой изолирован из-за «сомнительного результата» теста на коронавирус. Об этом 9 ноября вечером сообщается в официальном телеграм-канале национальной команды.



«По итогам регулярно проводимых обследований у защитника молодежной сборной Данила Кругового получен сомнительный результат теста на короновирусную инфекцию. Игрок был незамедлительно изолирован, и в ежедневном режиме будет продолжать тестироваться. Никаких симптомов у него нет, самочувствие отличное», - сообщили в пресс-службе сборной.

