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02.11.2020 14:24
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Черчесов вызвал в сборную России семь игроков «Зенита»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал состав национальной команды для участия в ноябрьских матчах с Молдавией, Турцией и Сербией. В него вошли семь футболистов «Зенита» — защитники Вячеслав Караваев и Юрий Жирков, полузащитники Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Андрей Мостовой и нападающий Артем Дзюба.

Всего в основном списке значится 28 футболистов:

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»).

Полузащитники: Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

В резервный список вошли ещё шесть игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости:

вратарь Сослан Джанаев («Сочи»);

защитник Александр Жиров («Зандхаузен»);

полузащитники Зелимхан Бакаев («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Владислав Игнатьев («Локомотив»);

нападающий Фёдор Смолов («Локомотив»).

Сборная России сыграет товарищеский матч против Молдавии (12 ноября, Кишинев, 20:00) и две встречи Лиги наций УЕФА с Турцией (15 ноября, Москва, 20:00) и Сербией (18 ноября, Белград, 22:45).

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Комментарии (2)

Юра Алекс
Пропала сборная...
260959231
Всю команду бы уже вызывал, чего мелочится то
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