Черчесов вызвал в сборную России семь игроков «Зенита»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал состав национальной команды для участия в ноябрьских матчах с Молдавией, Турцией и Сербией. В него вошли семь футболистов «Зенита» — защитники Вячеслав Караваев и Юрий Жирков, полузащитники Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Андрей Мостовой и нападающий Артем Дзюба.
Всего в основном списке значится 28 футболистов:
Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»).
Полузащитники: Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).
В резервный список вошли ещё шесть игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости:
вратарь Сослан Джанаев («Сочи»);
защитник Александр Жиров («Зандхаузен»);
полузащитники Зелимхан Бакаев («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Владислав Игнатьев («Локомотив»);
нападающий Фёдор Смолов («Локомотив»).
Сборная России сыграет товарищеский матч против Молдавии (12 ноября, Кишинев, 20:00) и две встречи Лиги наций УЕФА с Турцией (15 ноября, Москва, 20:00) и Сербией (18 ноября, Белград, 22:45).