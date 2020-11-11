Как сообщает 11 ноября ТАСС , о сокращении численности животных рассказал агентству начальник отдела управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области Алексей Соколов. «В этом году мы зарегистрировали на территории региона в Пичаевском и Моршанском районах всего двух волков, в прошлом году их было четыре, а, к примеру, в 2007-м мы фиксировали десять голов. Учет зверя ведется по его следам, для этого применяются специальные расчеты, учитывается также маршрут животного. Разумеется, это непростой процесс, ведь лес — не сарай, куда можно загнать всех животных и пересчитать по головам, поэтому подсчет относительный», — пояснил Соколов.

Охотуправление Тамбовской области в 2020 году зарегистрировало в лесах региона всего двух волков. Для сравнения, в 2007 году их было в пять раз больше — десять.

По его словам, волки развелись на Тамбовщине в годы Великой Отечественной войны — они перекочевали из соседних регионов, потревоженные боевыми действиями. Голодные животные, теряя страх перед человеком, подходили к домам даже днем. Их отстреливали, в 80-е годы за это выплачивалось вознаграждение. Отстрел и нехватка кормовой базы (раньше волки в том числе нападали на домашний скот на пастбищах, а теперь его держат в стойлах) привели к сокращению численности зверя.

«Несмотря на это, добыча волка в регионе не запрещена, поскольку по-прежнему считается, что он представляет угрозу сельскому хозяйству и животному миру. Фактическая его численность несколько выше, так как животные могут мигрировать к нам из соседних Рязанской и Пензенской областей. В среднем за сезон мы выдаем около 10–12 таких разрешений. Но даже в этом случае за последние пять лет у нас в регионе не было отстрелено ни одного волка», — рассказал Соколов.

Волк — один из главных символов Тамбовской области. «Тамбовский волк» зарегистрирован в качестве товарного знака. Широкую известность это выражение получило в 1950 году благодаря фильму «Дело Румянцева», где один из героев произносит: «Тамбовский волк тебе товарищ!». В 2008 году на выезде из Тамбова появился деревянный памятник «Тамбовский волк — надежный товарищ». В 2004 году открылся Музей тамбовского волка.