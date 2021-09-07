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Чем волк из Ленобласти похож на собаку? Он так же поднимает лапу

В Нижне-Свирском заповеднике волка застали за мокрым делом

Деловой волк, обходящий свои земли, попал в объектив фотоловушки в Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленинградской области.

Волк, как и другие представители псовых, помечает свою территорию, оставляя мочевые метки по границам участка, рассказывают сотрудники заповедника 7 сентября в своём паблике «ВКонтакте».

Волки могут держаться как стаями, так и парами и поодиночке. В стаи они собираются преимущественно зимой, чтобы было проще выжить, добывая пропитание совместно — охотясь на крупную дичь типа лосей или кабанов.

В Ленобласти, по подсчётам зоологов, обитают около 400 волков. Но на видео они попадают редко, в отличие от кабанов и лосей, выходящих на дороги.

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Комментарии (1)

hal9000
предлагаю тоже туда сходить поссать..
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