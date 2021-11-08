«Ситуация опасная». В Югре родители просят перевести школьников на удаленку из-за волков

Поводом для перевода школьников на удаленку может стать не только коронавирус, убедились жители поселка Зеленоборск Советского района ХМАО-Югры, которые столкнулись с нашествием волков.

Как сообщает 8 ноября издание ugra-news.ru со ссылкой на читательницу, впервые волки появились в поселке в декабре прошлого года, а с лета 2021-го их визиты стали регулярными. В октябре хищники начали нападать на собак и утаскивать их в лес. «Волоком по снегу, весь поселок в крови», — говорит жительница.

