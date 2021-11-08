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«Ситуация опасная». В Югре родители просят перевести школьников на удаленку из-за волков

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Поводом для перевода школьников на удаленку может стать не только коронавирус, убедились жители поселка Зеленоборск Советского района ХМАО-Югры, которые столкнулись с нашествием волков.

Как сообщает 8 ноября издание ugra-news.ru со ссылкой на читательницу, впервые волки появились в поселке в декабре прошлого года, а с лета 2021-го их визиты стали регулярными. В октябре хищники начали нападать на собак и утаскивать их в лес. «Волоком по снегу, весь поселок в крови», — говорит жительница.

Автор: Виктория Шкляр / «ВКонтакте»

Несколько родителей попросили перевести детей на дистанционное обучение, так как волки приходят и днем.

«Да, есть такие заявления. Ситуация опасная, я вижу следы деятельности волков постоянно, возле дома ходят. К заявлениям родителей относимся с пониманием, главное для нас — безопасность детей», — заявила директор Зеленоборской средней школы Ольга Калугина.

В департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО изданию «Подъем» сообщили, что уже начали отстрел хищников. При этом ничего особенного в ситуации там не видят.

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Комментарии (1)

angel of death
отстреливать законным способом не пробовали?
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