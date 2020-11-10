Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита», который проходил во вторник, 10 ноября, в Хельсинки. Петербуржцы выиграли со счетом 4:1.
ПОБЕДА В ХЕЛЬСИНКИ!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 10, 2020
Уверенно обыгрываем конкурента по дивизиону - сегодня 4:1 в нашу, ура!#ЙОКСКА pic.twitter.com/ZcTzfcWcDm
Голы за СКА забили Владимир Ткачев (3 минута), Евгений Кетов (10), Миро Аалтонен (35) и Евгений Тимкин (49).
Женю Тимкина практически бесполезно пытаться вытолкать с пятака! pic.twitter.com/jhYOGJZU9K— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 10, 2020
У «Йокерита» отличился Мика Партанен (6 — в большинстве).
Теперь на счету петербургской команды 29 очков и второе место в таблице Западной конференции. Следующий матч СКА проведет 12 ноября в Подольске (Московская область) против «Витязя».