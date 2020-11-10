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10.11.2020 21:52
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СКА обыграл на выезде «Йокерит»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита», который проходил во вторник, 10 ноября, в Хельсинки. Петербуржцы выиграли со счетом 4:1.

Голы за СКА забили Владимир Ткачев (3 минута), Евгений Кетов (10), Миро Аалтонен (35) и Евгений Тимкин (49).

У «Йокерита» отличился Мика Партанен (6 — в большинстве).

Теперь на счету петербургской команды 29 очков и второе место в таблице Западной конференции. Следующий матч СКА проведет 12 ноября в Подольске (Московская область) против «Витязя».

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