В ДТП на Большевиков автомобиль перевернулся и разлетелся на детали
ДТП в Невском районе Петербурга до неузнаваемости изменило легковой автомобиль. Несмотря на серьезные повреждения, чудом обошлось без пострадавших.
По словам очевидцев, которые рассказали об увиденном в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», авария произошла вечером 10 ноября у торгового комплекса «Невский», расположенного на проспекте Большевиков, 18. Легковой автомобиль пробил дорожное ограждение, вылетел на встречную полосу движения, врезался в самосвал и перевернулся на крышу. Кроме того, машина якобы успела задеть еще две — Volkswagen Polo и Kia Sorento.
Свидетели происшествия добавили, что причиной произошедшего могло стать колесо, отлетевшее во время движения.
На месте работали пожарные и сотрудники ГИБДД. Очевидцы также пишут о скорой помощи и реанимации. Перевернувшаяся машина буквально разлетелась на детали, которые раскидало по проезжей части, свидетельствуют снимки. Из-за сильных повреждений идентифицировать марку автомобиля не представляется возможным.
Несмотря на разрушительные последствия аварии, в ГУ МВД по городу и области «Фонтанке» сообщили, что она обошлась без пострадавших. Другие подробности случившегося устанавливаются.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на девять вечера на участке проспекта Большевиков, где произошло это ДТП, наблюдается транспортный затор.