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10.11.2020 18:47
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Мусульманам в России запретили браки с представителями других религий

Мусульманам не следует жениться на представительницах других религий. К такому заключению пришли в Духовном управлении мусульман России. Официально решение было принято еще год назад, но на него обратили внимание 10 ноября.

«Совет улемов постановил, что межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания (христиане, иудеи. — Прим. ред.), на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая», — говорится в заключении, опубликованном на сайте ДУМ РФ.

В документе сказано, что исключение составляет ситуация, когда девушка признает существование Бога, принимает Иисуса и Мухаммада как Божьих посланников и готова следовать предписаниям Корана.

Аргументируя эту позицию, управление также указывает на проблемы, которые возникают в межконфессиональных браках. Например, сложности с воспитанием детей в духе исламского вероучения или с привитием им исламского мировоззрения, уменьшение шансов для мусульманок найти супруга-единоверца, в то время как для них выходить замуж за немусульман категорически запрещено, и так далее.

Ранее «Фонтанка» писала о браке в эпоху пандемии. В прошлом месяце в Петербурге был установлен рекорд по разводам за 10 лет. Наше издание попыталось ответить на вопрос, связано ли расставание супругов с коронавирусом и ограничительными мерами.

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Комментарии (18)

Жора  
А ещё муфтии обязательно должны запретить им приезжать, селиться, работать и учиться в местах проживания иноверцев!))
Skazochny
Разогнать по аулам...
Анетта1983
Как такое возможно в 21 веке? Кто может запретить двум любящим людям создать семью... Это даже в голове не укладывается. Все больше разочаровываюсь в России, скатываемся в какую-то яму. Надо идти вперёд, развиваться- а мы все про религию и мракобесие...
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