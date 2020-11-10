Мусульманам в России запретили браки с представителями других религий

«Совет улемов постановил, что межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания (христиане, иудеи. — Прим. ред.) , на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая», — говорится в заключении, опубликованном на сайте ДУМ РФ.

Мусульманам не следует жениться на представительницах других религий. К такому заключению пришли в Духовном управлении мусульман России. Официально решение было принято еще год назад, но на него обратили внимание 10 ноября.

В документе сказано, что исключение составляет ситуация, когда девушка признает существование Бога, принимает Иисуса и Мухаммада как Божьих посланников и готова следовать предписаниям Корана.



Аргументируя эту позицию, управление также указывает на проблемы, которые возникают в межконфессиональных браках. Например, сложности с воспитанием детей в духе исламского вероучения или с привитием им исламского мировоззрения, уменьшение шансов для мусульманок найти супруга-единоверца, в то время как для них выходить замуж за немусульман категорически запрещено, и так далее.



Ранее «Фонтанка» писала о браке в эпоху пандемии. В прошлом месяце в Петербурге был установлен рекорд по разводам за 10 лет. Наше издание попыталось ответить на вопрос, связано ли расставание супругов с коронавирусом и ограничительными мерами.

