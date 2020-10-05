В Петербурге установлен рекорд по разводам за 10 лет

Комитет по делам записи актов гражданского состояния Петербурга опубликовал статистику по разводам в Северной столице в сентябре 2020 года. Число оказалось рекордным за десять лет доступной статистики.

В сентябре этого года было расторгнуто 2479 браков. В прошлом 2019 году всего 2008. А в 2018 — 2015. При этом заключили брак в сентябре 2020 года 5330 раз.

Одновременно появилась еще более тревожная статистика — коронавирусный сентябрь в Петербурге унёс жизни 5739 человек — это тоже рекорд за десять лет.