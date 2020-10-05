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05.10.2020 23:37
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В Петербурге установлен рекорд по разводам за 10 лет

Комитет по делам записи актов гражданского состояния Петербурга опубликовал статистику по разводам в Северной столице в сентябре 2020 года. Число оказалось рекордным за десять лет доступной статистики.

В сентябре этого года было расторгнуто 2479 браков. В прошлом 2019 году всего 2008. А в 2018 — 2015. При этом заключили брак в сентябре 2020 года 5330 раз.

Одновременно появилась еще более тревожная статистика — коронавирусный сентябрь в Петербурге унёс жизни 5739 человек — это тоже рекорд за десять лет.

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Комментарии (14)

Djnyana
Но, Друзья, просто жениться, или - жениться на России - две большие разницы, и я не вижу ни одного Человека, способного жениться на России! )
Djnyana
Мне кажется, что Жениться нужно обязательно, иначе не будут пройдены многие социальные Институты, просто у нас такая Гамма этих Институтов, что не все можно успеть пройти за одну Жизнь..)
Мужской Взгляд
Нафих женица, итак всё хорошо получается.
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