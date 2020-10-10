«Развод лучше расчленёнки»: как коронавирус разрушает семьи

В Петербурге — бум разводов. Семейные и финансовые неурядицы наложились на длительную изоляцию в замкнутом пространстве — и пары стали разваливаться. Как в условиях пандемии можно сохранить брак, — советует психолог.

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Комитет по делам записи актов гражданского состояния Петербурга опубликовал на этой неделе статистику по разводам в Северной столице в сентябре 2020 года. Число оказалось рекордным за весь год и десять последних лет — 2479. (Количество расторгнутых браков в течение последних лет стабильно находилось около 2000 в любой месяц года.)

Многие пары не смогли преодолеть ситуацию, связанную с круглосуточным пребыванием вместе. Нехватка личного пространства, отсутствие привычки быть рядом целыми днями, наложившиеся финансовые трудности и внутренние проблемы, о которых до эпидемии не было времени задуматься, — пандемия обострила все противоречия.

«Фонтанка» спросила у читателей в соцсетях — почему, и почему именно сейчас?

«Мы развелись, потому что развод лучше расчлененки. Жить стало невозможно — муж в июле остался без работы, я работаю дома. Денег не хватает, начались взаимные претензии, уйти некуда. При этом появилась необоснованная ревность, подогретая алкоголем, и мысли, что ему позволено все, что хочет, даже рукоприкладство. Подали заявление в сентябре», — рассказала Ксения.

«О причинах говорить не хочу, все давно шло к разводу — три года как кошка с собакой. Но вскладчину было дешевле жить. После изоляции стало понятно, что для брака все-таки нужна финансовая стабильность, ответственность друг перед другом, и лучше быть счастливым, чем от ненависти задыхаться. Развелись в начале сентября. Сейчас в дружеских отношениях, ходим гулять вместе с ребенком, советуемся по каким-то вопросам», — написала Юлия.

«Я один из тех, кто развелся в пандемию. И могу сказать, что да, достало. Знаете, я люблю поиграть в игры. И они мне в самый разгар за 2 недели надоели. Тут тот же принцип — пока ходишь на работу и так далее, устаешь и хочется вернуться к человеку, с которым комфортно. Но если ты с ним постоянно, то появляются проблемы», — поделился Владислав.



«Ты сидишь дома, как в тюрьме, — она везде. И не можешь поржать с мужиками в курилке (по телефону — не то), и не можешь шлепнуть кого хочешь ласково, даже перекинуться смешками. Только телефон и ноут. Это поначалу неделю казалось: как хорошо из дома работать! Обнимашки эти достали на третий день... ну, на пятый... Был бы ребенок — не ушел бы. Хотя, наверное, раньше бы спятил! Развелись без сожалений, в общем», — пишет Александр. Пандемия обострила все противоречия, считает президент коллегии «Аксиома» Светлана Савинова — один из самых известных в Петербурге адвокатов по бракоразводным процессам.

«Сейчас идет повышенное число обращений от людей, которые хотят разводиться. Все последние месяцы я очень интенсивно вела онлайн-консультации по Петербургу и Москве по вопросам расторжения брака, — рассказала «Фонтанке» Савинова. — Часть женщин приходит и говорит: муж денег теперь не зарабатывает, на этой почве идут проблемы. У других есть не одна семья, и при самоизоляции это стало причинять неудобства. И я думаю, что тенденция разводов сохранится где-то до декабря. А по неофициальной статистике, я думаю, что еще больше народ захочет пожить отдельно».



По её словам, похожий бум разводов наблюдался у нас в начале нулевых.

«Распадались браки, которые были заключены в 1980-х. Люди в 90-е поднялись, состоялись, особенно мужчины, и вслед за статусным положением захотели изменить и семью. Сейчас другая, психологическая история, плюс люди захотели оформить то, что уже фактически случилось давно», — объяснила адвокат.

Социальный психолог Александр Шахов напомнил, что пик расставаний был предсказуем — по результатам статистики из Китая, после двухмесячного карантина там произошёл резкий всплеск разводов.

В первую очередь причина этого — выросший уровень тревоги, которая составляет фоновый стресс. У людей нет новых впечатлений, эмоций, мало гормонов удовольствия, остался только фоновый стресс. Мужчины, как правило, реагируют на него гневом, женщины — страхом. Копятся эмоции, но им некуда выходить, а семья — то место, где люди меньше всего их обычно контролируют. И супруги начинали ссориться.

«Появилось много времени на выяснение отношений, рефлексию, на подумать над вопросами: «а почему я с этим человеком?», «зачем я здесь?», «какая перспектива?». И в итоге принимали решение: «хватит уже терпеть». И вот, пожалуйста, — рост разводов», — отметил Шахов.

По мнению специалиста, всем прежде всего нужно осознать, что из-за пандемии существует угроза не только физическому, но и психологическому здоровью. Люди в изоляции находятся как под домашним арестом, и, учитывая приближающуюся вторую волну, к этому нужно готовиться — каждому отдельно и вместе. Он предложил несколько шагов. Во-первых, нужно специально выделять время для физических нагрузок, которые существенно снизились из-за пандемии. Активность стимулирует выработку эндорфинов, снижает уровень стресса, что очень важно для общего состояния психики. Еще лучше — составить почасовой график дня. Во-вторых, составить «инструкцию по эвакуации» на случай конфликта, то есть партнерам надо договориться заранее о том, что делать во время ссоры. То есть не надо копить в себе обиды, лучше высказать. Но надо дать понять второй половинке, что, несмотря ни на какие разногласия, вы помните о том, что вы — не чужие друг другу. «Во время спора или конфликта мы забываем о том, что мы любим, не можем анализировать и прогнозировать, к чему приведут наши слова и поступки. Заранее составленная инструкция поможет погасить пожар. Например, моей жене совершенно неприемлемо, если я во время ссоры закричу, хлопну дверью и уйду. А мне — что она будет просто молчать. Во время ссоры она просит её обнять и сказать, что я всё равно её люблю. Тогда ей станет полегче. Во время следующего конфликта надо обязательно заставить себя посмотреть в эту инструкцию», — пояснил Шахов.

В-третьих, нужна психогигиена — своевременное освобождение от негативных эмоций, не дожидаясь, пока они накопятся и выстрелят. «Например, можно слушать музыку по настроению, смотреть фильмы, читать книги — проживать свои эмоции. Если есть печаль — плакать, если гнев — кричать и бить подушку. Выпускать их, не создавая эмоциональный запор. Чтобы не орать на мужа — поорать до этого. Можно написать рефлексивное письмо в свободной форме, не стесняясь в выражениях, и прочитать его вслух, представив, что вы читаете его своему визави. Это метод «горячего стула», — рассказал психолог. Кроме того, важно исключить из лексикона конфликтогены: «всегда», «никто», «никогда». То есть не говорить: «Ты никогда меня не слушаешь», «Ты всегда делаешь не так». При любых обстоятельствах избегать оскорбительных обесценивающих выражений типа «гнусные», «дурацкие», «идиотские». А при споре выражать свое мнение аккуратно, добавляя: «мне кажется». То есть говорить не «это плохо», а «мне кажется, что это плохо».

Важно хвалить человека, говорить ему комплименты — даже за простые дела. И помнить, что конфликт может стать и точкой роста — супруги могут как рассориться и разойтись, так и, пережив сложности вместе, стать еще ближе. Илья Казаков, «Фонтанка.ру»