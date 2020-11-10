Больницу в Красноярском крае ждет проверка после смерти пациента, который жаловался на нехватку кислорода в реанимации по СМС
Министерство здравоохранения Красноярского края проверит больницу в Канске, где скончался коронавирусный пациент, который жаловался знакомому врачу на нехватку кислорода в реанимации по СМС. Об этом 10 ноября сообщает портал НГС24.
«Заправка кислородной станции в канской больнице обеспечивается два раза в день, проводится ревизия запасов кислорода, заполняются емкости, из которых происходит снабжение, чтобы исключить перебои. Также в госпитале имеются резервные баллоны с кислородом на случай возникновения внештатной ситуации», — также говорится в комментарии ведомства по ситуации, который приводит издание.
Как сообщалось накануне, умершим оказался Геннадий Качан, супруг экс-мэра Канска. Мужчину госпитализировали с коронавирусом в инфекционное отделение местной больницы 25 октября. По словам его дочери, врачи не подходили к нему несколько часов, затем три дня не давали антибиотиков и не брали анализ, после чего он скончался.
Незадолго до смерти погибший отправил СМС-сообщение, предположительно анестезиологу-реаниматологу, который его лечил. «Заканчивается кислород в реанимации муромской (Муромская — улица, на которой находится ковид-госпиталь в Канске. —Прим. ред.). Помоги», — говорилось в сообщении.
Главврач Канской ЦРБ Алексей Кудрявцев заявил, что внештатных ситуаций в день гибели Геннадия Качана не было зарегистрировано.