Больницу в Красноярском крае ждет проверка после смерти пациента, который жаловался на нехватку кислорода в реанимации по СМС

Министерство здравоохранения Красноярского края проверит больницу в Канске, где скончался коронавирусный пациент, который жаловался знакомому врачу на нехватку кислорода в реанимации по СМС. Об этом 10 ноября сообщает портал НГС24.



«Заправка кислородной станции в канской больнице обеспечивается два раза в день, проводится ревизия запасов кислорода, заполняются емкости, из которых происходит снабжение, чтобы исключить перебои. Также в госпитале имеются резервные баллоны с кислородом на случай возникновения внештатной ситуации», — также говорится в комментарии ведомства по ситуации, который приводит издание.