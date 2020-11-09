Под Красноярском мужчина умер после СМС о том, что в реанимации заканчивается кислород

Как пишет портал НГС24 9 ноября, по словам его дочери Татьяны Качан (ее мать Надежда Качан — экс-мэр Канска), отца госпитализировали в инфекционное отделение местной больницы 25 октября. К нему несколько часов не подходили врачи. Затем три дня не давали антибиотиков и не брали анализ. Позже выявилось, что у мужчины повышены показатели, указывающие на воспалительные процессы в организме. Под кислородным аппаратом сатурация в день гибели составляла 90.

По словам Татьяны, отец в день смерти отправил СМС-сообщение предположительно анестезиологу-реаниматологу, который лечил его.



«Заканчивается кислород в реанимации муромской (Муромская — улица, на которой находится ковид-госпиталь в Канске. — Прим. ред.). Помоги», — писал мужчина на кнопочном телефоне врачу.



Официальная причина смерти Геннадия Качана — пневмония, гипоксия головного мозга на фоне COVID-19. Его дочь удивлена, что при утренней сатурации 90 человек умирает от такого диагноза. При этом в стационар он поступил с поражением легких 40%.



«Вы только подумайте! Человек в реанимации несколько минут на кнопочном телефоне вбивал по букве эту СМС с просьбой о помощи! Задыхаясь... Надеясь на эту помощь. Его не стало вечером этого же дня. По крайней мере, так нам сказали. Правды мы уже не узнаем», — рассказала Татьяна Качан.



По словам главврача Канской ЦРБ Алексея Кудрявцева, внештатных ситуаций в день гибели Геннадия Качана не было зарегистрировано.



«К сожалению, не всегда можем контролировать течение болезни, несмотря на то что мы давали ему препараты, заказанные из Красноярска, и сделали всё, что могли. Болезнь прогрессировала, и случилось то, что случилось», — заявил Кудрявцев.

