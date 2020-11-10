Гараж по-европейски. В Петроградском районе Петербурга откроются бесплатные общественные мастерские
Для любителей чинить и создавать что-то своими руками появится общественное пространство «Гараж» в Петербурге. Как сообщает 10 ноября администрация Петроградского района, в середине декабря на Большой Монетной улице, 24а, откроются мастерские, в которых любой желающий в выходные дни сможет бесплатно создавать изделия из дерева, металла, керамики и ткани, моделировать электронные устройства.
У тех, кто не умеет работать со станками и приборами, будет шанс научиться — подсказку дадут мастера и кураторы.
В «Гараже» обустроили столярную, швейную и керамическую мастерские. Рабочее пространство на площади в 250 кв. м разделили: на «грязный цех» — для работы с деревом, оргстеклом, металлом и электроникой, и на «чистый цех» — с оборудованием для создания изделий из ткани, кожи и керамики.
В виде открытого коворкинга мастерские будут доступны в выходные дни, будни отданы резидентам.
«Можно записаться на курсы и интенсивы, получить допуск к оборудованию и сделать самостоятельный проект. Планируются и лекции — о науке, программировании, дизайне, искусственном интеллекте», — добавили в администрации.