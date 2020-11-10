Для любителей чинить и создавать что-то своими руками появится общественное пространство «Гараж» в Петербурге. Как сообщает 10 ноября администрация Петроградского района, в середине декабря на Большой Монетной улице, 24а, откроются мастерские, в которых любой желающий в выходные дни сможет бесплатно создавать изделия из дерева, металла, керамики и ткани, моделировать электронные устройства.

У тех, кто не умеет работать со станками и приборами, будет шанс научиться — подсказку дадут мастера и кураторы.