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10.11.2020 18:02
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Гараж по-европейски. В Петроградском районе Петербурга откроются бесплатные общественные мастерские

Для любителей чинить и создавать что-то своими руками появится общественное пространство «Гараж» в Петербурге. Как сообщает 10 ноября администрация Петроградского района, в середине декабря на Большой Монетной улице, 24а, откроются мастерские, в которых любой желающий в выходные дни сможет бесплатно создавать изделия из дерева, металла, керамики и ткани, моделировать электронные устройства.

У тех, кто не умеет работать со станками и приборами, будет шанс научиться — подсказку дадут мастера и кураторы.

Фото: gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru

В «Гараже» обустроили столярную, швейную и керамическую мастерские. Рабочее пространство на площади в 250 кв. м разделили: на «грязный цех» — для работы с деревом, оргстеклом, металлом и электроникой, и на «чистый цех» — с оборудованием для создания изделий из ткани, кожи и керамики.

В виде открытого коворкинга мастерские будут доступны в выходные дни, будни отданы резидентам.

«Можно записаться на курсы и интенсивы, получить допуск к оборудованию и сделать самостоятельный проект. Планируются и лекции — о науке, программировании, дизайне, искусственном интеллекте», — добавили в администрации.

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