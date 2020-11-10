Границы охраны Охтинского мыса не изменятся. Апелляция в Верховном суде оставила решение в силе

Документ оспаривали сразу две стороны процесса: с одной стороны, депутат Заксобрания Борис Вишневский и юрист-градозащитник Павел Шапчиц, с другой — «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты», дочерняя структура «Газпром нефти». Оба заявления объединили в одно производство.

На заседании рассматривали приказ Минкульта, который утверждает границы объекта культурного наследия «Ниеншанц (Охта 1) Шведская крепость 1611–1703 гг., участки культурного слоя неолита и раннего металла V-II тыс. до н.э. и грунтового могильника XVI-XVII вв.».

Апелляционная коллегия Верховного суда 10 ноября сохранила утвержденные Министерством культуры границы памятника — шведской крепости Ниеншанц на Охтинском мысу в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба «Газпром нефти».

В компании пояснили, что с учетом планов строительства на Охтинском мысу нового городского пространства была необходима ясность: где можно и где нельзя работать.



«Решения, касающиеся памятников истории и культуры, должны принимать только соответствующие компетентные государственные органы. То, что Верховный суд РФ дал окончательную правовую оценку действиям Министерства культуры, позволяет «Газпром нефти» продолжить работу над проектом на Охтинском мысу, четко опираясь на все предписания государства», — прокомментировали решение коллегии в компании.



Компания подчеркнула, что утвержденные зоны охраны памятника будут сохранены, строительство там вестись не будет. Участки, на которых расположены объекты культурного наследия, станут частью общедоступного ландшафтного парка.



Ранее в Петербурге приостановили все судебные процессы по Охтинскому мысу до вынесения Верховным судом апелляционного решения.



Напомним, «Газпром нефть» планирует возвести на Охтинском мысу общественно-деловой комплекс с общественным пространством и ландшафтным парком. В марте по итогам международного конкурса на разработку общей архитектурной концепции победила работа японской Nikken Sekkei. «Фонтанка» показывала, какое решение предложило архитектурное бюро, и проекты всех финалистов конкурса.

