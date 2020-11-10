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10.11.2020 14:34
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Посмотрите, как к Петербургу подбирается зима. Трава по утрам уже в инее

Ночью 10 ноября в Петербурге подморозило. Это заметили автомобилисты и фотографы.

В соцсетях петербуржцы выкладывают фотографии инея на траве, листьях, асфальте и даже грибах.

Тем автомобилистам, которые ещё не поменяли резину на зимнюю, горожане советуют побыстрее это сделать.

Ночью 11 ноября в Петербурге, по прогнозам синоптиков, снова ожидается ноль градусов и гололедица. Правда, днём устойчивый плюс. Впрочем, по утрам скользко может быть и при плюсе, например на путепроводах и набережных.

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Комментарии (1)

DMaster
Мороз ночью 10 ноября - это, конечно же, аномалия для Питера.
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