В соцсетях петербуржцы выкладывают фотографии инея на траве, листьях, асфальте и даже грибах.

Ночью 10 ноября в Петербурге подморозило. Это заметили автомобилисты и фотографы.

Тем автомобилистам, которые ещё не поменяли резину на зимнюю, горожане советуют побыстрее это сделать.

Ночью 11 ноября в Петербурге, по прогнозам синоптиков, снова ожидается ноль градусов и гололедица. Правда, днём устойчивый плюс. Впрочем, по утрам скользко может быть и при плюсе, например на путепроводах и набережных.