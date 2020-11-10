Турция хочет участвовать в контроле за перемирием в Карабахе

Глава министерства иностранных дел Турции рассказал об участии страны в перемирии в Нагорном Карабахе.



«Сейчас вопрос в том, как ситуация будет контролироваться и мониториться. Наши переговоры на этот счет продолжаются», — цитирует 10 ноября заявление Мевлюта Чавушоглу агентство Anadolu.

По его словам, турецкая сторона собирается находиться рядом с Азербайджаном и следить за перемирием.

В Кремле напомнили, что в тексте заявления о прекращении огня не упоминается участие Анкары. «Об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано, об этом не договаривались три стороны, и пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», — сообщил Дмитрий Песков РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркнула, что в регионе будет развернут только российский миротворческий контингент.