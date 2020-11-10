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10.11.2020 12:49
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Турция хочет участвовать в контроле за перемирием в Карабахе

Глава министерства иностранных дел Турции рассказал об участии страны в перемирии в Нагорном Карабахе.

«Сейчас вопрос в том, как ситуация будет контролироваться и мониториться. Наши переговоры на этот счет продолжаются», — цитирует 10 ноября заявление Мевлюта Чавушоглу агентство Anadolu.

По его словам, турецкая сторона собирается находиться рядом с Азербайджаном и следить за перемирием.

В Кремле напомнили, что в тексте заявления о прекращении огня не упоминается участие Анкары. «Об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано, об этом не договаривались три стороны, и пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», — сообщил Дмитрий Песков РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркнула, что в регионе будет развернут только российский миротворческий контингент.

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении накануне приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Текст документа был опубликован на сайте Кремля 10 ноября.

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Комментарии (3)

Nafanka
цитирует 10 ноября заявление Мевлюта Чавушоглу агентство Anadolu
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Дык, это ж, поди, то же "из наших, из славян..." (с) Малюта... наш... ))) Вот если раньше, чтоб "увидеть русского" надо было только татарина потереть, то теперь, получается... и турка "терануть" можно... )))
DEMOMON
Пускай лучше за своими помидорами смотрят.
260551481
Для этого надо сбить еще пару российских самолетов...
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