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10.11.2020 11:38
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МИД РФ: В Карабахе будут только российские миротворцы

Министерство иностранных дел РФ рассказало о формате миротворческой операции в непризнанной республике Нагорный Карабах.

«Речь [в соглашении по Карабаху] идет о миротворческих силах Российской Федерации», — заявила 10 ноября в эфире «Эха Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, стороны также поддерживают контакты с Турцией по поводу ситуации в регионе. В Анкаре одобрили ночное заявление.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что заявление о прекращении огня будет опубликовано «в ближайшее время».

Накануне азербайджанский президент Ильхам Алиев в своем обращении к нации заявил, что в регионе якобы будет «совместная миротворческая миссия России и Турции». Ереван, в свою очередь, опроверг заявления азербайджанского лидера об участии турецких миротворцев.

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Противоборствующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Минобороны РФ отправляет в регион российских миротворцев и уже показало видео погрузки техники и личного состава в самолеты. Позже президент Азербайджана уточнил, что в регионе также будут размещены турецкие миротворцы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что российские миротворцы пробудут в Нагорном Карабахе минимум пять лет, и выразил мнение, что Армения «по сути признала поражение». Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал соглашение «очень трудным решением».

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Комментарии (18)

iphonedimona
Азербайджан уже сказал, что будут и турки. А Захарову никто спрашивать не будет.
yar_5e4cc335310b6
Замечательно конечно, что война прекратилась. Можно только поприветствовать.
Ввод туда российских миротворцев для армян и азербайджанцев-ну спорное такое решение.
Пригласить таких гостей очень легко. А вот попросить их отправиться домой впоследствии-квест еще тот. Соседи не дадут соврать.
local_
За чей счет банкет?
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