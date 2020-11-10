МИД РФ: В Карабахе будут только российские миротворцы

Министерство иностранных дел РФ рассказало о формате миротворческой операции в непризнанной республике Нагорный Карабах.



«Речь [в соглашении по Карабаху] идет о миротворческих силах Российской Федерации», — заявила 10 ноября в эфире «Эха Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



По ее словам, стороны также поддерживают контакты с Турцией по поводу ситуации в регионе. В Анкаре одобрили ночное заявление.



Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что заявление о прекращении огня будет опубликовано «в ближайшее время».

