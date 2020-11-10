МИД РФ: В Карабахе будут только российские миротворцы

Министерство иностранных дел РФ рассказало о формате миротворческой операции в непризнанной республике Нагорный Карабах.
«Речь [в соглашении по Карабаху] идет о миротворческих силах Российской Федерации», — заявила 10 ноября в эфире «Эха Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, стороны также поддерживают контакты с Турцией по поводу ситуации в регионе. В Анкаре одобрили ночное заявление.
Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что заявление о прекращении огня будет опубликовано «в ближайшее время».
Накануне азербайджанский президент Ильхам Алиев в своем обращении к нации заявил, что в регионе якобы будет «совместная миротворческая миссия России и Турции». Ереван, в свою очередь, опроверг заявления азербайджанского лидера об участии турецких миротворцев.
Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Противоборствующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Минобороны РФ отправляет в регион российских миротворцев и уже показало видео погрузки техники и личного состава в самолеты. Позже президент Азербайджана уточнил, что в регионе также будут размещены турецкие миротворцы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что российские миротворцы пробудут в Нагорном Карабахе минимум пять лет, и выразил мнение, что Армения «по сути признала поражение». Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал соглашение «очень трудным решением».