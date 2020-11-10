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10.11.2020 12:14
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Телефонные воры вывели Петербург на первое место по приросту количества преступлений

С начала 2020 года в Петербурге зарегистрировано больше 42 тысяч преступлений. Прирост в Северной столице максимальный.

Это следует из доклада Генпрокуратуры о состоянии преступности в России. Судя по опубликованным 10 ноября данным, в городе зарегистрировано 42 946 преступлений, из них тяжких и особо тяжких почти 17 тысяч. Еще 19 545 пришлось на Ленинградскую область. По сравнению с тем же периодом 2019 года, преступлений в городе стало на 6 тысяч больше, и в основном это кражи с банковских счетов — излюбленная схема преступников, когда они по телефону представляются сотрудниками банка и сообщают, что деньги пытаются украсть, рекомендуя перевести их на «безопасный» счет. Количество подобных краж в Петербурге увеличилось с 740 до 5 310 случаев.

Всего в стране 1,5 млн преступлений за девять месяцев 2020 года, прирост чуть больше процента. Процент раскрываемости — 55,6. В Петербурге — 50,9, лучше всего местные следователи справляются с коррупционерами — раскрыто 97 процентов таких преступлений.

Ранее статистику приводило МВД. «Очных» преступлений стало меньше, расцвет царит в Интернете.

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Комментарии (7)

263884551
что Беглов и РосПотребПозор безмолствует? самое место проявить активность - маски, штрафы,предписания, указявки!
zenotr
сбербанк трясите. большинство махинайций через их банк идет судя по тому, что у мошенников есть доступ к базе данных физ. лиц.
260551481
У нас же подразделение "К" в структуре МВД ловят школьников и студентов симпатизирующих Навальному, на преступников времени не остается...
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