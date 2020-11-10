Телефонные воры вывели Петербург на первое место по приросту количества преступлений

С начала 2020 года в Петербурге зарегистрировано больше 42 тысяч преступлений. Прирост в Северной столице максимальный.

Это следует из доклада Генпрокуратуры о состоянии преступности в России. Судя по опубликованным 10 ноября данным, в городе зарегистрировано 42 946 преступлений, из них тяжких и особо тяжких почти 17 тысяч. Еще 19 545 пришлось на Ленинградскую область. По сравнению с тем же периодом 2019 года, преступлений в городе стало на 6 тысяч больше, и в основном это кражи с банковских счетов — излюбленная схема преступников, когда они по телефону представляются сотрудниками банка и сообщают, что деньги пытаются украсть, рекомендуя перевести их на «безопасный» счет. Количество подобных краж в Петербурге увеличилось с 740 до 5 310 случаев.