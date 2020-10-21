Бытовое насилие в пандемию не вспыхнуло, отечественный криминалитет ушел в онлайн

С начала пандемии в общей сложности преступлений в России стало больше, но «традиционные» статьи Уголовного кодекса встречаются все реже. Преступники предпочитают лично с жертвами не общаться.



Статистические данные о состоянии преступности в России приводит МВД-Медиа 21 октября. Сравниваются показатели за 9 месяцев 2019 и 2020 годов. Меньше стало всего: краж, разбоев и грабежей. В квартиры, например, стали забираться реже более чем на 20 процентов. Вредили здоровью преступники меньше на 6%. Несовершеннолетние тоже утихомирились — статистика уголовных дел с их участием снизилась на 7,4%. Даже пьяные стали буянить реже — почти на 2%.

