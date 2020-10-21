Бытовое насилие в пандемию не вспыхнуло, отечественный криминалитет ушел в онлайн
С начала пандемии в общей сложности преступлений в России стало больше, но «традиционные» статьи Уголовного кодекса встречаются все реже. Преступники предпочитают лично с жертвами не общаться.
Статистические данные о состоянии преступности в России приводит МВД-Медиа 21 октября. Сравниваются показатели за 9 месяцев 2019 и 2020 годов. Меньше стало всего: краж, разбоев и грабежей. В квартиры, например, стали забираться реже более чем на 20 процентов. Вредили здоровью преступники меньше на 6%. Несовершеннолетние тоже утихомирились — статистика уголовных дел с их участием снизилась на 7,4%. Даже пьяные стали буянить реже — почти на 2%.
Спокойнее стало на улицах, в том числе иностранцам, сокращается количество преступлений на транспорте. Не стала проблемой, с точки зрения статистики МВД, и пандемия. «В январе — сентябре зафиксировано снижение на 8,9% числа преступлений в семейно-бытовой сфере, в том числе на 16,7% — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 11,2% — вреда средней тяжести, на 7,2% — легкого вреда здоровью», — добавили в министерстве. При этом у общественников на проблему вынужденного пребывания в замкнутом пространстве свой взгляд — рост обращений после первой волны фиксировали по всей стране.
При этом общее число преступлений увеличилось на 1,2%. Криминал ушел в IT — на 77% больше тех, кто нарушал законы в этой сфере. На 93% выросло количество уголовно наказуемых деяний, совершенных через Интернет, и на 97 процентов — через мобильную связь.