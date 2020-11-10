Эпидемиолог Роспотребнадзора: Говорить о пике заболеваемости коронавирусом пока рано, рост продолжится минимум неделю

Рост числа заболевших коронавирусом в России может продолжаться еще минимум неделю. Об этом заявила 10 ноября заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



«Мы предполагаем, что рост может продолжиться еще как минимум 7–10 дней», — сказала Пшеничная РИА Новости.



Она отметила, что обычно с приходом холодов циркуляция респираторных вирусов становится менее активной, но коронавирус новый, и сложно сказать, как он поведет себя при низких температурах.

