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10.11.2020 11:55
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Эпидемиолог Роспотребнадзора: Говорить о пике заболеваемости коронавирусом пока рано, рост продолжится минимум неделю

Рост числа заболевших коронавирусом в России может продолжаться еще минимум неделю. Об этом заявила 10 ноября заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Мы предполагаем, что рост может продолжиться еще как минимум 7–10 дней», — сказала Пшеничная РИА Новости.

Она отметила, что обычно с приходом холодов циркуляция респираторных вирусов становится менее активной, но коронавирус новый, и сложно сказать, как он поведет себя при низких температурах.

При этом она отметила, что о пике говорить еще преждевременно. «Ситуация оказалась крайне нестабильной. После нескольких дней казалось бы более-менее стабильных цифр ежедневно регистрируемых новых случаев заболеваемость опять пошла вверх. Мы все еще находимся в фазе роста, и еще какое-то время он будет продолжаться, в основном за счет регионов», — добавила Пшеничная.

За последние сутки в Петербурге выявили 1485 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Это очередной рекорд по приросту заразившихся — предыдущий был поставлен накануне (1403 случая). При этом по России наблюдается даже небольшое снижение — за 24 часа зафиксировали 20997 заболевших, накануне было 21798.

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Комментарии (9)

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263884551
койка Беглова.
DrNixon
давайте пригласим профессора Трелони из Хогвардса
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