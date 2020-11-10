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10.11.2020 10:26
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Рубль начал снижаться к доллару и евро

На открытии торгов 10 ноября рубль снижается к доллару и евро, корректируясь после ощутимого роста понедельника.

Курс доллара на 10:05 мск повышался на 24 копейки — до 76,52 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 90,51 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти растет на 0,1% — до 42,46 доллара за баррель марки Brent.

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Комментарии (4)

***_555
Азербайджан обещал компенсировать ущерб.
Serg_I
Принесите сакральную жертву - увольте Набиулли!!!
Агроном аэродрома
Рубель не снижается, рубель готовится к прыжку!
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