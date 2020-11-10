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10.11.2020 00:12
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Число заражённых коронавирусом в США превысило 10 млн. Это пятая часть всех случаев в мире

Коронавирус в США преодолел новый психологический рубеж: в стране насчитали более десяти миллионов заболевших.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 9 ноября, число инфицированных в Соединённых Штатах составляет 10 023 276. Сервис Worldometers, который собирает статистику заболеваемости во всём мире, приводит ещё более внушительные цифры. По их подсчётам, в стране болело или болеет 10 356 114 человек.

Америка лидирует по числу случаев COVID-19 в мире. Всего на планете, как сообщает Университет Джонса Хопкинса, выявлено более 50,7 млн заразившихся. По информации Worldometers, их уже порядка 51,1 млн.

На более чем 10 миллионов случаев коронавируса в США приходится 237 835 (или же 244 044) умерших. По количеству летальных исходов страна также занимает первое место. Россия пятая в мире по заболеваемости и 13-я по числу жертв.

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Комментарии (1)

virusanet
сегодня в шесть раз меньше чем позавчера.

хе-хе.
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