Число заражённых коронавирусом в США превысило 10 млн. Это пятая часть всех случаев в мире
Коронавирус в США преодолел новый психологический рубеж: в стране насчитали более десяти миллионов заболевших.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 9 ноября, число инфицированных в Соединённых Штатах составляет 10 023 276. Сервис Worldometers, который собирает статистику заболеваемости во всём мире, приводит ещё более внушительные цифры. По их подсчётам, в стране болело или болеет 10 356 114 человек.
Америка лидирует по числу случаев COVID-19 в мире. Всего на планете, как сообщает Университет Джонса Хопкинса, выявлено более 50,7 млн заразившихся. По информации Worldometers, их уже порядка 51,1 млн.
На более чем 10 миллионов случаев коронавируса в США приходится 237 835 (или же 244 044) умерших. По количеству летальных исходов страна также занимает первое место. Россия пятая в мире по заболеваемости и 13-я по числу жертв.