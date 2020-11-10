Число заражённых коронавирусом в США превысило 10 млн. Это пятая часть всех случаев в мире

Коронавирус в США преодолел новый психологический рубеж: в стране насчитали более десяти миллионов заболевших.



По данным Университета Джонса Хопкинса на 9 ноября, число инфицированных в Соединённых Штатах составляет 10 023 276. Сервис Worldometers, который собирает статистику заболеваемости во всём мире, приводит ещё более внушительные цифры. По их подсчётам, в стране болело или болеет 10 356 114 человек.



Америка лидирует по числу случаев COVID-19 в мире. Всего на планете, как сообщает Университет Джонса Хопкинса, выявлено более 50,7 млн заразившихся. По информации Worldometers, их уже порядка 51,1 млн.

