Автомобильный пожар тушили на парковке в Приморском районе Петербурга вечером 9 ноября. Водитель оказался не робкого десятка: не найдя помощи на автомойке, он уберёг чужие машины от полыхающей «ГАЗели».

О пожаре на Богатырском проспекте, 42, рядом с заездом на ЗСД, «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, на автомойке самообслуживания, расположенной на парковке гипермаркета «О’кей», горела «ГАЗель».

автор фото читатель «Фонтанки»

Очевидцы уточнили, что автомобиль уже полыхал, когда въехал на парковку. Огненный след от машины успели снять на видео. Водитель, очевидно, рассчитывал потушить её на мойке, но не преуспел. Дальнейшее не оставило свидетелей равнодушными.



«После того, как водитель понял бесполезность этих действий, сел в горящую газель и отогнал её в самый угол парковки, чтобы никто не пострадал. Пожарные прибыли через пару минут, но сгорела она быстрее. Водителю респект за отвагу», - рассказывает Владислав в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Водителю респект. Машину отогнал в безопасное место, так как она на газу», - присоединяются в комментариях.

В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что заявка о пожаре на Богатырском проспекте поступила в 19:45. Грузовая «ГАЗель» горела по всей площади. Через пятнадцать минут огонь локализовали. Пострадавших нет.

