FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
76.95р91.50р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
09.11.2020 21:53
2
Печать

По Богатырскому мчала машина-факел. Самоотверженность водителя восхитила очевидцев

Автомобильный пожар тушили на парковке в Приморском районе Петербурга вечером 9 ноября. Водитель оказался не робкого десятка: не найдя помощи на автомойке, он уберёг чужие машины от полыхающей «ГАЗели».

О пожаре на Богатырском проспекте, 42, рядом с заездом на ЗСД, «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, на автомойке самообслуживания, расположенной на парковке гипермаркета «О’кей», горела «ГАЗель».

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

Очевидцы уточнили, что автомобиль уже полыхал, когда въехал на парковку. Огненный след от машины успели снять на видео. Водитель, очевидно, рассчитывал потушить её на мойке, но не преуспел. Дальнейшее не оставило свидетелей равнодушными.

«После того, как водитель понял бесполезность этих действий, сел в горящую газель и отогнал её в самый угол парковки, чтобы никто не пострадал. Пожарные прибыли через пару минут, но сгорела она быстрее. Водителю респект за отвагу», - рассказывает Владислав в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Водителю респект. Машину отогнал в безопасное место, так как она на газу», - присоединяются в комментариях.

В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что заявка о пожаре на Богатырском проспекте поступила в 19:45. Грузовая «ГАЗель» горела по всей площади. Через пятнадцать минут огонь локализовали. Пострадавших нет.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

264021731
Молодец, эт к слову о всеобщему переходе на газ такси и грузовиков
Александр_Z
Видео в заметке снято водителем маршрутки. Размещая такие материалы Фонтанка поощряет водителей и далее, использовать телефон во время движения.
Видео с регистраторов, от пассажиров и пешеходов недостаточно ?
А если есть спрос от СМИ, будет и предложение.
Вроде пропагандируем безопасность движения, при этом поощряем нарушителей.
P.S. То, что водитель Газели молодец, даже из текста ясно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний