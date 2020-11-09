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09.11.2020 21:37
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В Австралии нашли два новых вида млекопитающих. Это родственники коал, которые умеют парить

Два новых вида гигантских кускусов обнаружили в лесах Австралии благодаря анализу ДНК. Об этом 9 ноября пишет CNN.

Исследование показало, что на территории страны обитает не один, а три вида больших летающих поссумов. Это крупнейшее из сумчатых, которое встречается на восточном побережье Австралии — от штата Виктория на юге до самых северных частей штата Квинсленд.

Животное с большими ушами и пушистым хвостом, как и коала, питается эвкалиптом. Однако, в отличие от коал, кускус способен перемещаться от дерева к дереву по воздуху, преодолевая расстояние до 100 метров.

Разная окраска и некоторые различия в размерах и раньше позволяли предположить, что существует несколько видов кускусов, но для подтверждения этой теории не хватало генетических доказательств.

Учёным удалось установить, что, кроме известного вида Petauroides volans, в природе есть Petauroides armillatus и Petauroides minor. Новая классификация ещё больше сократила численность этих сумчатых, которые и ранее считались редкими.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
"которые умеют парить" - наверное, только старпёры поняли, что речь идёт о полёте, а не о вейпах. :)))
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