В Австралии нашли два новых вида млекопитающих. Это родственники коал, которые умеют парить
Два новых вида гигантских кускусов обнаружили в лесах Австралии благодаря анализу ДНК. Об этом 9 ноября пишет CNN.
Исследование показало, что на территории страны обитает не один, а три вида больших летающих поссумов. Это крупнейшее из сумчатых, которое встречается на восточном побережье Австралии — от штата Виктория на юге до самых северных частей штата Квинсленд.
two new greater glider species have been discovered in australia!— freyr (@sunfloweraidil) November 8, 2020
it was previously assumed they were of one species, but apparently greater gliders comprise of three separate species. they’re one of the world’s biggest gliding mammals. look at how cute they are! pic.twitter.com/neVdL7Klv3
Животное с большими ушами и пушистым хвостом, как и коала, питается эвкалиптом. Однако, в отличие от коал, кускус способен перемещаться от дерева к дереву по воздуху, преодолевая расстояние до 100 метров.
Разная окраска и некоторые различия в размерах и раньше позволяли предположить, что существует несколько видов кускусов, но для подтверждения этой теории не хватало генетических доказательств.
Учёным удалось установить, что, кроме известного вида Petauroides volans, в природе есть Petauroides armillatus и Petauroides minor. Новая классификация ещё больше сократила численность этих сумчатых, которые и ранее считались редкими.