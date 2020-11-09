Ученый расскажет, как атомные станции «уходят на покой»

В России сейчас на 11 АЭС эксплуатируются 38 энергоблоков. Как их выводят из эксплуатации, 12 ноября расскажет человек, который этим и занимается. Лекцию организовал томский Информационный центр атомной энергии, петербуржцы могут бесплатно послушать ее в онлайне. 12+

Изначально АЭС были рассчитаны на 30 лет: на корпус реактора воздействует сильнейшее радиационное излучение, он становится хрупким. Делать новый реактор — это миллиарды долларов. Но современные технологии позволяют восстановить и укрепить корпус — например, в США ряду энергоблоков уже продлили жизнь до 80 лет. В российском «Курчатовском институте» разрабатывают новые сплавы для корпусов с повышенной радиационной износостойкостью, они смогут служить 80–100 лет, уверяют ученые. Но до каких пор можно продлевать? И как «старичков» переводят в ядерно-безопасное состояние? Что такое «зеленая лужайка» и чем она отличается от «коричневой» и можно ли на месте бывшей АЭС разбить парк или построить детсад?

Владимир Загуменнов, заместитель гендиректора Опытно-демонстрационного центра вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов, ответит на эти вопросы, расскажет, как выгружаются и утилизируются отходы и какая электростанция уже ждет «выхода на пенсию».



Подключаемся 12 ноября к группе «ВКонтакте» ИЦАЭ Томска и слушаем лекцию «Атомная консервация». В Томске в это время будет уже полпятого вечера, а у нас — 12.30.



Александра Шеромова

