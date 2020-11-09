FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
77.19р91.35р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
09.11.2020 17:58
0
Печать

Ученый расскажет, как атомные станции «уходят на покой»

В России сейчас на 11 АЭС эксплуатируются 38 энергоблоков. Как их выводят из эксплуатации, 12 ноября расскажет человек, который этим и занимается. Лекцию организовал томский Информационный центр атомной энергии, петербуржцы могут бесплатно послушать ее в онлайне. 12+

Фото: pixabay.com/

Изначально АЭС были рассчитаны на 30 лет: на корпус реактора воздействует сильнейшее радиационное излучение, он становится хрупким. Делать новый реактор — это миллиарды долларов. Но современные технологии позволяют восстановить и укрепить корпус — например, в США ряду энергоблоков уже продлили жизнь до 80 лет. В российском «Курчатовском институте» разрабатывают новые сплавы для корпусов с повышенной радиационной износостойкостью, они смогут служить 80–100 лет, уверяют ученые. Но до каких пор можно продлевать? И как «старичков» переводят в ядерно-безопасное состояние? Что такое «зеленая лужайка» и чем она отличается от «коричневой» и можно ли на месте бывшей АЭС разбить парк или построить детсад?

Владимир Загуменнов, заместитель гендиректора Опытно-демонстрационного центра вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов, ответит на эти вопросы, расскажет, как выгружаются и утилизируются отходы и какая электростанция уже ждет «выхода на пенсию».

Подключаемся 12 ноября к группе «ВКонтакте» ИЦАЭ Томска и слушаем лекцию «Атомная консервация». В Томске в это время будет уже полпятого вечера, а у нас — 12.30.

Александра Шеромова

Фото: pixabay.com/

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний