Роспотребнадзор призвал ужесточить ограничения: в 33 регионах заболеваемость COVID-19 растёт

«Ситуация остается крайне напряжённой. В двух субъектах мы только видим фазу снижения заболеваемости, в стадии стабилизации — 46 субъектов, замедление роста в четырех субъектах и продолжается рост в 33 субъектах», — рассказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса 9 ноября (цитата по ТАСС ). По её словам, во всех субъектах проводится до 600 тысяч тестов на ковид за сутки.

Заболеваемость коронавирусом снижается только в двух российских регионах, в 33 она идёт вверх, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Много где не соблюдается масочный режим. «Хотелось бы отметить, что субъекты, в которых административные санкции практически не применяются и не введён запрет на проведение зрелищных, развлекательных мероприятий, не установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет, лиц, больных хроническими заболеваниями, сохраняются показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией выше среднероссийского уровня», — цитирует Попову РИА Новости. К таким регионам, по её словам, относятся Магаданская, Архангельская, Ульяновская, Сахалинская, Костромская, Иркутская, Пензенская области, Карачаево-Черкесская республика, Коми, Хакасия, Ингушетия, Забайкальский край.

В связи с этим глава Роспотребнадзора призвала ужесточить ограничения. «Необходимо усилить режим ограничений и контроль за исполнением этих ограничений в тех субъектах, где показатели заболеваемости суточные, где показатели распространения инфекции значительно выше среднероссийских уровней», — добавила Попова.

За последние сутки в России выявлено 21 798 новых случаев заболевания COVID-19, в Петербурге — 1403, это новый рекорд. В Москве очень много смертей — 72 признаны коронавирусными за минувшие 24 часа. В Петербурге их 19. В связи с ростом заболеваемости власти Петербурга думают ужесточать режим, в частности отправлять школьников на дистанционку, а пожилых людей — на самоизоляцию.