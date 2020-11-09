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09.11.2020 12:55
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Автомобилист рванул на арендованной машине из Иркутска в Петербург, но арендодатель нашел его и здесь

Гость из Приморского края не смог скрыться в Петербурге от владельца арендованной им машины. За неуплату был бит и лишен авто, но заявлять не стал. Говорит: правомерно.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 8 ноября в полицию Московского района Петербурга обратилась женщина и сообщила, что у дома 7, корпус 2, по Пулковскому шоссе неизвестные пытаются угнать машину мужа — гибридную Toyota Corolla Fielder 2014 года выпуска. Муж — 38-летний уроженец Дагестана, зарегистрированный в Приморском крае. Сейчас супруги живут в Петербурге на съемной квартире.

Однако выяснилось, что «Тойота» мужчине на самом деле не принадлежит. В июле 2020 года он приобрел ее в раскат (аренда с последующим правом выкупа), когда работал в Иркутске. Сумма по договору составила 780 тысяч рублей, а платить мужчина должен был по 1500 рублей каждый день. Собственником же автомобиля является 42-летний житель Владивостока.

В октябре арендатор уволился и платить за машину перестал. А затем, не уведомив собственника, уехал на заработки в Петербург, где отключил маяк.

В воскресенье, 8 ноября, он спустился прогреть машину, чтобы съездить к матери, и к нему подошли двое неизвестных. По вопросам, почему он не платит за машину и отключил маяк, мужчина понял, что «гости» из автосалона. Когда он ответил, что сейчас нет денег, подошедшие забрали ключи от «Тойоты» и стали требовать пульт от сигнализации. Завязалась перепалка, а когда незадачливый арендатор попытался сбежать — драка. Мужчину раза четыре ударили ногами, но обошлось без серьезных травм. Полиции же он сообщил, что претензий не имеет и считает, что машину у него отобрали правомерно.

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