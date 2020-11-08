Мэри Поппинс, держись: неделя в Петербурге начнётся с сильных порывов ветра

Новая рабочая неделя начнется в Петербурге со штормового ветра. Главное управление МЧС предупреждает горожан, что 9 ноября в городе ожидается западный ветер, а также северо-западный порывами до 15 м/с.



Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок и не оставлять машины около деревьев или шатких конструкций.



Напомним, что воскресеньем завершится тёплый период в Северной столице. В ночь на понедельник столбики термометров приблизятся к нулевому значению.

