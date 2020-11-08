FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +7
77.19р91.35р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
08.11.2020 15:59
0
Печать

Мэри Поппинс, держись: неделя в Петербурге начнётся с сильных порывов ветра

Новая рабочая неделя начнется в Петербурге со штормового ветра. Главное управление МЧС предупреждает горожан, что 9 ноября в городе ожидается западный ветер, а также северо-западный порывами до 15 м/с.

Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок и не оставлять машины около деревьев или шатких конструкций.

Напомним, что воскресеньем завершится тёплый период в Северной столице. В ночь на понедельник столбики термометров приблизятся к нулевому значению.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний