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08.11.2020 10:10
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Вместе с выходными в Петербурге заканчивается тепло. Зима близко

Тепло, что так долго радовало жителей Петербурга, уходит. Ночами на следующей неделе столбики термометров будут показывать 0 градусов.

Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, 8 ноября погода в Северной столице будет формироваться под влиянием тыловой части циклона. Сквозь облака периодически будет проглядывать солнце, в начале дня местами пройдут кратковременные дожди. Наиболее высокая температура будет в утренние часы. Дальше — похолодание.

Днём воздух прогреется до 6–8 градусов, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. По данным Гидрометцентра, уже этой ночью столбики термометров опустятся до 1 градуса со знаком «плюс», в ночь на вторник — до нуля.

О том, какую зиму петербуржцам обещают синоптики, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

Strelets 77
Зима далеко. Ночами 0, днем до + 4. А через неделю вероятно потеплеет.
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