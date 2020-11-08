Вместе с выходными в Петербурге заканчивается тепло. Зима близко

Тепло, что так долго радовало жителей Петербурга, уходит. Ночами на следующей неделе столбики термометров будут показывать 0 градусов.



Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, 8 ноября погода в Северной столице будет формироваться под влиянием тыловой части циклона. Сквозь облака периодически будет проглядывать солнце, в начале дня местами пройдут кратковременные дожди. Наиболее высокая температура будет в утренние часы. Дальше — похолодание.



Днём воздух прогреется до 6–8 градусов, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. По данным Гидрометцентра, уже этой ночью столбики термометров опустятся до 1 градуса со знаком «плюс», в ночь на вторник — до нуля.

