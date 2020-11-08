FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +7
77.19р91.35р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
08.11.2020 12:30
13
Печать

Пенсионерка потеряла пять миллионов после переговоров с мошенниками. Неизвестные были настойчивы

Добыча мошенников, которые представляются сотрудниками банков и предлагают петербуржцам перевести деньги на более безопасные счета, становится больше. Как 8 ноября стало известно «Фонтанке», накануне в полицию Невского района обратилась 69-летняя горожанка. Она отправила незнакомцам 5 307 700 рублей.

По словам пенсионерки, по телефону её уговаривали перевести средства на безопасный счёт и тем самым «защитить» накопления со 2 по 5 ноября. Такая настойчивость подействовала: женщина дважды сходила к банкоматам на проспекте Большевиков и сделала переводы.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Злоумышленников разыскивают.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

dddmmm
Но фсину нужны ещё миллиарды на постановку помех...🤦‍♂️
263877541
5 лямов...5 сольдо....Мистика.
264005181
Когда думаешь, что ты очень умный и тебя так не развести, вспомни, что на эту удочку попадались и доктора наук, и даже дипломированные психологи.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний