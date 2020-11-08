Пенсионерка потеряла пять миллионов после переговоров с мошенниками. Неизвестные были настойчивы

Добыча мошенников, которые представляются сотрудниками банков и предлагают петербуржцам перевести деньги на более безопасные счета, становится больше. Как 8 ноября стало известно «Фонтанке», накануне в полицию Невского района обратилась 69-летняя горожанка. Она отправила незнакомцам 5 307 700 рублей.

По словам пенсионерки, по телефону её уговаривали перевести средства на безопасный счёт и тем самым «защитить» накопления со 2 по 5 ноября. Такая настойчивость подействовала: женщина дважды сходила к банкоматам на проспекте Большевиков и сделала переводы.