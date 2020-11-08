FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +7
77.19р91.35р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
08.11.2020 12:08
0
Печать

Напавший на булочную с игрушечным пистолетом задержан. Он лишился оружия, получил уголовное дело

Мужчина, который накануне утром вломился в булочную, наставил пистолет на продавщицу за прилавком на Гатчинской улице, 35, и потребовал выручку, задержан в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке» 8 ноября, подозреваемого остановили на Лахтинской улице через несколько часов после того, как он скрылся с тысячью рублей.

Купюру мужчине в маске сотрудница пекарни отдала из своего кошелька. Пока искала деньги, незнакомец угрожал ей игрушечным пластиковым «Кольтом». Оружие изъяли при задержании.

Как сообщают в ГУ МВД, подозреваемым оказался 27-летний неработающий мужчина. Его отправили в изолятор временного содержания. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний