Напавший на булочную с игрушечным пистолетом задержан. Он лишился оружия, получил уголовное дело

Мужчина, который накануне утром вломился в булочную, наставил пистолет на продавщицу за прилавком на Гатчинской улице, 35, и потребовал выручку, задержан в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке» 8 ноября, подозреваемого остановили на Лахтинской улице через несколько часов после того, как он скрылся с тысячью рублей.

Купюру мужчине в маске сотрудница пекарни отдала из своего кошелька. Пока искала деньги, незнакомец угрожал ей игрушечным пластиковым «Кольтом». Оружие изъяли при задержании.

Как сообщают в ГУ МВД, подозреваемым оказался 27-летний неработающий мужчина. Его отправили в изолятор временного содержания. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.