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07.11.2020 14:59
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Мужчина с пистолетом пришёл в булочную в Петроградском районе. Но слишком рано

Утром 7 ноября неизвестный мужчина ворвался в один из магазинов сети петербургских пекарен на Гатчинской улице, 35. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД, информация об этом поступила полицейским около 8.45.

В зале злоумышленник достал пистолет и потребовал выручку у продавщицы. Впрочем, удовлетворить его аппетиты оказалось несложно: женщина отдала незнакомцу тысячу рублей, тот поспешно исчез.

Сейчас незнакомца разыскивают.

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Комментарии (5)

hal9000
МоЭт это муж ее был пришел мол дай две тыщи..выпить хочется...а она ему мол на тыщу и уматывай с глаз моих долой...
Skazochny
Жямчужный прапорщик?
kоt-obormot
А круассанов то че с кофеём не затребовал?
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