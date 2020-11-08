Девочку, раненную 15-летним школьником, спасают в больнице Раухфуса. Ребёнок в крайне тяжёлом состоянии

За жизнь шестилетней девочки борются врачи больницы Раухфуса в Петербурге. Ночью 8 ноября её госпитализировали с ножевыми ранениями в область сердца и шеи из квартиры в Калининском районе.



Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу, в родителей 15-летний Серафим стрелял из отцовского травматического пистолета. Глава семейства, напомним, работает в ГИБДД. Мать школьник ранил в голову, женщину госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Получивший пулю в руку отец от поездки в больницу отказался.

