Девочку, раненную 15-летним школьником, спасают в больнице Раухфуса. Ребёнок в крайне тяжёлом состоянии
За жизнь шестилетней девочки борются врачи больницы Раухфуса в Петербурге. Ночью 8 ноября её госпитализировали с ножевыми ранениями в область сердца и шеи из квартиры в Калининском районе.
Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу, в родителей 15-летний Серафим стрелял из отцовского травматического пистолета. Глава семейства, напомним, работает в ГИБДД. Мать школьник ранил в голову, женщину госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Получивший пулю в руку отец от поездки в больницу отказался.
15-летнего Серафима задержали после полуночи 8 ноября. Дождавшись, пока семья уснёт, он якобы напал с ножом на спящую у них в гостях 6-летнюю племянницу, ранив в шею и грудь. Затем подросток выстрелил из травматического пистолета в родителей, прибежавших на крики.