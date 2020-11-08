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08.11.2020 11:34
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Девочку, раненную 15-летним школьником, спасают в больнице Раухфуса. Ребёнок в крайне тяжёлом состоянии

За жизнь шестилетней девочки борются врачи больницы Раухфуса в Петербурге. Ночью 8 ноября её госпитализировали с ножевыми ранениями в область сердца и шеи из квартиры в Калининском районе.

Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу, в родителей 15-летний Серафим стрелял из отцовского травматического пистолета. Глава семейства, напомним, работает в ГИБДД. Мать школьник ранил в голову, женщину госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Получивший пулю в руку отец от поездки в больницу отказался.

15-летнего Серафима задержали после полуночи 8 ноября. Дождавшись, пока семья уснёт, он якобы напал с ножом на спящую у них в гостях 6-летнюю племянницу, ранив в шею и грудь. Затем подросток выстрелил из травматического пистолета в родителей, прибежавших на крики.

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Комментарии (3)

gencon
Зачем в семье гибдд травмат? У нас же безопасная страна, кроме оппозиционеров с кофе, на улицах нет хулиганов, все силы мвл, и ФСБ брошены на борьбу с "борцами с коррупцией". Или гаишники тоже не особо верят в своего царя? Тогда белорусский сценарий у нас точно невозможен, что радует
Skazochny
Дурная наследственность
263911361
Ему приснилось, что он Медведев и ему все можно?
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