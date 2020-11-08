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08.11.2020 11:24
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Отец 15-летнего Серафима, устроившего резню и стрельбу в спящей квартире, работает в ГИБДД

«Фонтанке» 8 ноября стали известны подробности о семье 15-летнего юноши из Калининского района Петербурга, подозреваемого в покушении на убийство 6-летней племянницы и родителей.

По данным издания, 49-летний отец Серафима — сотрудник ГИБДД Красногвардейского района. Возможно, именно поэтому ему удалось быстро скрутить сына, не дав ему довести задуманное до конца.

57-летняя мать школьника — предпринимательница, она владеет небольшим бизнесом в сфере торговли.

15-летнего Серафима задержали в ночь на 8 ноября в квартире на Лужской. Дождавшись, пока семья уснёт, он якобы напал с ножом на спящую у них в гостях 6-летнюю племянницу, ранив ее в шею и грудь. Затем подросток выстрелил из травматического пистолета в родителей, прибежавших на крики.

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Комментарии (14)

carkorea
Вот только на днях про бегунов писал , что НЕНОРМАЛЬНО это, когда муж почти в сыновья годится ! (( А ведь столько критиков набежало тогда, типа это очень даже нормально ! (((
Зарабатывайте деньги на девушек МОЛОЖЕ, мужики ! А то ублюдки такие рождаются у дам 40+
8967
Странная семейка. 34-летний мент свою сожительницу в 42 обрюхатил или из детдома взяли уже готового с правильными генами?
Nautis
Один ребёнок в семье, с годика американские мультики на смартфоне, ко второму классу свой собственный смартфончик, с 12 лет во всех социальных сетях, в церкви был пару раз на Пасху, что такое исповедь и причастие не знает. Я верно все излагаю, ничего не упустил?
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