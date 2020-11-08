Отец 15-летнего Серафима, устроившего резню и стрельбу в спящей квартире, работает в ГИБДД

«Фонтанке» 8 ноября стали известны подробности о семье 15-летнего юноши из Калининского района Петербурга, подозреваемого в покушении на убийство 6-летней племянницы и родителей.



По данным издания, 49-летний отец Серафима — сотрудник ГИБДД Красногвардейского района. Возможно, именно поэтому ему удалось быстро скрутить сына, не дав ему довести задуманное до конца.



57-летняя мать школьника — предпринимательница, она владеет небольшим бизнесом в сфере торговли.



15-летнего Серафима задержали в ночь на 8 ноября в квартире на Лужской. Дождавшись, пока семья уснёт, он якобы напал с ножом на спящую у них в гостях 6-летнюю племянницу, ранив ее в шею и грудь. Затем подросток выстрелил из травматического пистолета в родителей, прибежавших на крики.

