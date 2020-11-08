FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +7
77.19р91.35р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
08.11.2020 10:40
15
Печать

«Бюджету был нанесён огромный удар». Собянин признал, что коронавирус заставит Москву занимать деньги

Более 700 млрд рублей заимствований заложено в проекте бюджета Москвы на три года из-за нанесенного ущерба во время пандемии COVID-19. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу «Россия-1».

«Бюджету города был нанесен вообще огромный удар во время пандемии. На следующий год и последующие мы будем занимать. За три года заимствования в проекте бюджета поставлено более 700 млрд рублей», — сказал Собянин.

Ранее мэр Москвы заявил, что школьный дистант не помог стабилизировать ситуацию с коронавирусом в городе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

Skazochny
Я даже знаю у кого ,вернее к кому опять залезут в карман
evilman
Не займут оне. Отымут, как всегда, в регионах.
260860591
Походу, это намек, куда будут уходить 146% (вместо 90% как раньше) всех гос. налогов. Недостающие 46% добудут включив в топливо стоимость транспортного налога, с последующим увеличением самого транспортного налога на 50%.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний