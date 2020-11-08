«Бюджету был нанесён огромный удар». Собянин признал, что коронавирус заставит Москву занимать деньги

Более 700 млрд рублей заимствований заложено в проекте бюджета Москвы на три года из-за нанесенного ущерба во время пандемии COVID-19. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу «Россия-1».



«Бюджету города был нанесен вообще огромный удар во время пандемии. На следующий год и последующие мы будем занимать. За три года заимствования в проекте бюджета поставлено более 700 млрд рублей», — сказал Собянин.



Ранее мэр Москвы заявил, что школьный дистант не помог стабилизировать ситуацию с коронавирусом в городе.

