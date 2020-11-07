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07.11.2020 21:06
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В Ленобласти грабителю «Пятерочки» не повезло столкнуться с полицейским не при исполнении. Того смутил способ эвакуации из магазина

Сотрудник полиции не при исполнении задержал грабителя в поселке Ям-Тесово Лужского района Ленобласти. На ближайшие двое суток – это последний «шопинг» подозреваемого.

Как сообщает 7 ноября 47news, майор Александр Пищенков в ночь на субботу возвращался из гостей домой. На Центральной улице он заметил, что окно магазина «Пятерочка» разбито и из него вылезает мужчина с тремя пакетами. Вор этой встрече был не рад и обратился в бегство. Настроение выходного дня не позволило майору пустить дело на самотек, так что он мужчину догнал. Как выяснилось, офицер сберег торговой сети продукты на 5 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж», подозреваемый задержан на двое суток. По данным 47news, ему 33 года и долго источник обогащения он, видимо, не искал: прописан в том же доме, где находится магазин.

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Комментарии (5)

Pattaya
Грабёж?
Serg_I
Наверное, он уже не первый раз так "затаривался"
Stargazer_5e4cc3b703773
Майору - зачот! Возвращался домой ночью после посиделок у друзей и задержал негодяя. Да ещё в Лужском районе.
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