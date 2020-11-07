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07.11.2020 18:10
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Китай отправил на орбиту первый в мире спутник 6G

Китай успешно запустил в космос первый в мире спутник 6G для тестирования технологии. Об этом 7 ноября сообщает BBC.

Он вышел на орбиту вместе с 12 другими спутниками с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

КНР планирует провести испытания высокоскоростной технологии, которая станет одним из основных элементов связи шестого поколения. Учёные проверят работоспособность 6G в космосе, так как полоса частот 6G расширится до терагерцевой частоты.

Также на спутнике установили систему мониторинга за урожаем и для предотвращения лесных пожаров.

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