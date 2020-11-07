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07.11.2020 15:55
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Со стрельбой и ветерком. Полиция задержала пьяного водителя «Мерседеса» после погони в ночи

Нетрезвого 41-летнего мужчину, который катался по городу в ночь на 7 ноября, задержала полиция. Как пояснили в УГИБДД, внимание на машину служащие обратили на перекрёстке Южной улицы и Петрозаводского шоссе. Вместо того, чтобы остановиться по требованию, водитель набрал скорость и перестал обращать внимание на правила.

Затормозить нарушителя удалось на Комсомольской, 10, в Отрадном. До этого сотрудники предупредительно стреляли в воздух и по колёсам машины.

Помимо пьяного водителя в салоне оказался 41-летний владелец «Мерседеса». Мужчину привлекли к ответственности за передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а на водителя оформили сразу несколько административных протоколов.

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