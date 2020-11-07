«Неверно выбрал скорость движения и не справился с управлением». Два человека погибли на «Скандинавии».

ГУ МВД расследует детали смертельного ДТП в Выборгском районе Ленобласти, унесшего жизни двух человек.

Как рассказали в ведомстве 7 ноября, накануне около 20:00 на 98-м километре трассы «Скандинавия» Kia Rio на скорости влетел в остановившийся перед поворотом вправо Iveco. В результате водитель Kia Rio 1956 года рождения и его пассажир, мужчина на вид лет 30–35, погибли на месте происшествия от полученных травм.

Водитель Iveco 1975 г. р. остался жив.

По предварительным данным, мужчина, управлявший Kia Rio, «неверно выбрал скорость движения и не справился с управлением».