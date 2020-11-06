Петербуржец выслушал приговор по делу об оскорблении власти и наговорил на еще одну статью

В конце октября этого года Дмитрий Шмаков выслушал приговор по уголовному делу об оскорблении представителя власти, в котором выступал обвиняемым. Несмотря на то, что ему удалось избежать реального лишения свободы, решением суда он остался недоволен.

Неумение подбирать слова в общении с сотрудниками правоохранительных органов довело петербуржца до скамьи подсудимых. Не успев с нее подняться, он снова допустил ту же ошибку, за что на этот раз рискует поплатиться свободой. Об этом 6 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Винить в своих бедах он стал занимавшегося его делом следователя и решил сообщить ему об этом, но снова подобрал не те слова. В адрес представителя власти посыпались грубые оскорбления, их автор не исключил и возможность физической расправы. Шмаков делал это не лично, а через WhatsApp.



Не прошло и двух недель, как он снова был задержан, на этот раз став фигурантом уголовного дела об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Шмаков вину признал, просился домой. Октябрьский районный суд постановил отправить его в СИЗО. Думать над своим общением с сотрудниками правоохранительных органов он сможет до самого Нового года. Арест продлится до 30 декабря.



Как уточнили в объединенной пресс-службе судов, следствие характеризует Шмакова как обладателя значительного преступного опыта. Ранее его признавали виновным в хулиганстве.

