«Все, что стимулирует передвижение населения». Смольный объяснил смысл новых коронавирусных ограничений

Смольный решил не вводить обязательную самоизоляцию для пожилых людей, но ограничил возможности для досуга петербуржцев. Так вице-губернатор Евгений Елин объяснил смысл ограничений, которые начнут действовать в Петербурга с 9 ноября.



«Наиболее болезненная мера — закрытие фудкортов. Мы рассматриваем их не столько как объект общественного питания, сколько по факту места проведения досуга. Также ограничена работа игровых площадок — всех объектов, которые стимулируют передвижение населения», — отметил он.