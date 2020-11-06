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06.11.2020 16:52
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«Все, что стимулирует передвижение населения». Смольный объяснил смысл новых коронавирусных ограничений

Смольный решил не вводить обязательную самоизоляцию для пожилых людей, но ограничил возможности для досуга петербуржцев. Так вице-губернатор Евгений Елин объяснил смысл ограничений, которые начнут действовать в Петербурга с 9 ноября.

«Наиболее болезненная мера — закрытие фудкортов. Мы рассматриваем их не столько как объект общественного питания, сколько по факту места проведения досуга. Также ограничена работа игровых площадок — всех объектов, которые стимулируют передвижение населения», — отметил он.

Чиновники также перевели в дистанционный формат работу государственных учреждений, оказывающих услуги дополнительного образования. «Логика такая: в частных образовательных учреждениях платят родители, это ответственность их, какие риски они видят для ребенка, если они считают допустимым водить на секции и платить деньги, пока мы ограничений не вводим. Но мы вводим ограничения на государственные заведения, где услуга предоставляется бесплатно, что стимулирует родителей водить туда детей», — пояснил он.

Режим обязательной самоизоляции для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями пока не вводится. «Но есть очень настойчивые рекомендации для работодателей перевести на дистанционную работу. Мы попросим предоставить как минимум телефоны пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями для контроля за их самочувствием», — сказал Евгений Елин.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (20)

Castor Troy
С такой логикой этому Елину только кладбищем рулить. Там население уже все, не передвигается обычно.
Ментат- фрилансер
«Наиболее болезненная мера — закрытие фудкортов».
А,ясно-понятно. Фуд-корты «стимулируют передвижение населения».
SERGEY111
Вообще-то все что стимулирует любое передвижение населения это и есть сама жизнь - значит ее тоже туды , ну под запрет .
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