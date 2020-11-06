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06.11.2020 17:08
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Туктамышева рассказала, мешает ли ей грудь выступать

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос подписчика в «Инстаграме», мешает ли ей грудь во время прокатов.

«Она мне только помогает», — написала Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма».

Также сразу несколько подписчиков спросили у нее, когда фигуристка планирует выйти за муж. В ответ на это спортсменка только закатила глаза.

Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона-2014/15 года и бронзовый призер 2018–2019 года. Чемпионка России 2013 года.

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Комментарии (10)

Parallax
"выйти за муж" - за что, простите?
SERGEY111
Новость этого Года . Как же я ее ждал . Все - срочно побежал в лабаз "Ароматный Мир " .
perekuz
А что мешает танцорам на льду?
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