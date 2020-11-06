Туктамышева рассказала, мешает ли ей грудь выступать

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос подписчика в «Инстаграме», мешает ли ей грудь во время прокатов.
«Она мне только помогает», — написала Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма».
Также сразу несколько подписчиков спросили у нее, когда фигуристка планирует выйти за муж. В ответ на это спортсменка только закатила глаза.
Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона-2014/15 года и бронзовый призер 2018–2019 года. Чемпионка России 2013 года.